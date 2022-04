Mehrere Demonstrationen in sächsischer Landeshauptstadt

Auf dem Dresdner Altmarkt startete am Nachmittag eine Kundgebung der Pegida-Bewegung. Nach einigen Minuten mit Redebeiträgen setzte sich ein Demonstrationszug in Richtung Pirnaischer Platz in Bewegung. Der Zug führte über die Wilsdruffer Straße, die St. Petersburger Straße sowie den Dr.-Külz-Ring wieder zurück zum Altmarkt. Dort endete die Versammlung kurz nach 16 Uhr. Nach Reporterschätzungen folgten nur ungefähr 300 Menschen dem Pegida-Protest. Parallel fanden auf dem Altmarkt drei angemeldete Gegendemonstrationen statt. Deren Teilnehmer protestierten lautstark sowohl auf dem Altmarkt als auch entlang der Aufzugsstrecke gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Die Dresdner Polizei leitete gegen zwei Personen Ermittlungsverfahren ein. Zwei 17-jährigen werden Verstöße gegen das Vermummungsverbot vorgeworfen.