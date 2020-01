Mehrere Kleinbrände am Neujahrstag

Dresden - Am Neujahrstag hatte die Feuerwehr Dresden bis in die Nachmittagsstunden mit der Aufarbeitung von Kleinbränden zu tun, welche größtenteils durch Feuerwerkskörper entfacht wurden. Am Vormittag kam es zu einem Balkonbrand in der 4. Etage eines Wohngebäudes auf der Berliner Straße. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden. Mit 144 Einsätzen in der Notfallrettung verlief der erste Tag im neuen Jahr für die Rettungskräfte recht ruhig.