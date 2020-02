Mehrfamilienhaus aufgrund von Brand evakuiert

Als der 22-jährige Mieter der Wohnung gegen 01:40 Uhr das Feuer bemerkte, verließ er umgehend die Wohnung und wählte den Notruf. Als kurz danach die ersten Polizisten eintrafen, stand die Wohnung im zweiten Obergeschoss bereits komplett in Flammen. Das Feuer hatte sich schon seinen Weg durch die Fenster geschlagen. Sofort evakuierten die Beamten das komplette Mehrfamilienhaus. Die 30 Bewohner blieben unverletzt. In der Nacht konnten sie noch in einem Hotel untergebracht werden. Der 22-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.