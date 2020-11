Meigl startet mit Late-Night-Talk im SACHSEN FERNSEHEN

Am Donnerstag, den 5. November, feiert SACHSEN FERNSEHEN ein Comeback: Der Entertainer, Sänger, Autor und Gastronom Meigl Hoffmann lädt ab 23 Uhr zu "Meigl Hoffmanns Nachtruf. Wir sehen uns, auch wenn wir uns nur hören" ein. Bereits in den 2000er hat der Satiriker die Zuschauer in seiner damals wöchentlichen Sendung "Fritz der Woche" im LEIPZIG FERNSEHEN erheitert. Nun kehr der Leipziger zurück. Mit gekonntem Witz und feinfühliger Tiefe will Meigl Hoffmann mit Sachsen LIVE ins Gespräch kommen. Er will in Corona-Zeiten wissen: Was bewegt die Menschen im Freistaat. Das Thema der ersten Ausgabe wird der Lockdown "light" in Sachsen sein. In der Call-In Show lassen wir u.a. einen Kneiper und eine sächsischen Event-Veranstalter zu Wort kommen. Zuschauer sind eingeladen LIVE in der Sendung anzurufen und mit Hoffman zum Thema zu diskutieren.

Meigl selbst sagt dazu: "In dieser Zeit braucht es eine Plattform in der Menschen zusammenkommen können und wo ihre Meinung gehört wird. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit den Zuschauern und danke SACHSEN FERNSEHEN für den Mut zu solch einem Format.

Am 5. November startet der Late-Night-Talk 23 bis 24 Uhr im SACHSEN FERNSEHEN und hier im Livestream der Regional-Programme in Chemnitz, Dresden und Leipzig.