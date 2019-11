Meisterfeier 2019 der Handwerkskammer Dresden

Dresden - Insgesamt 275 Handwerker haben am Samstag ihre Meisterbriefe bei einer Festveranstaltung in der Messe Dresden erhalten. „Stein auf Stein“ haben 33 Frauen und 242 Männer während ihres Meisterstudiums sprichwörtlich gesetzt. Nach Bewältigung aller Hürden wurden sie im Beisein von Politprominenz schließlich selbst "zum Edelstein gekürt" und mit dem Meistertitel ausgezeichnet. „Meister 2019. Von Grundsteinen, Meilensteinen, Edelsteinen.“ lautete daher passend auch das Motto der diesjährigen Meisterfeier der Handwerkskammer Dresden. Außerdem dürfen sich die Absolventen über einen Meisterbonus in Höhe von 1000€ freuen. Festredner war in diesem Jahr der Kabarettist und Schauspieler Tom Pauls. Er gilt als Bewahrer der sächsischen Sprache und sprach zur Meisterfeier über die gesellschaftliche Bedeutung des Erhaltes selbiger.