Das es Melina heute wieder gut geht, verdankt sie neben den Ärzten unter anderem den vielen fleißigen Spendern, einem von Ihnen will sie heute einmal ganz persönlich danke sagen. Mit Blümchen, Schokolade und einem selbstgemalten Bild.

Ohne Blut- und Thrombozytenspenden wäre Melina heute wohl nicht mehr am Leben. So wie sie sind viele Patienten auf Spenderblut angewiesen, rund um die Uhr. Hier in Dresden Blasewitz wird das gespendete Blut im angeschlossenen Labor in seine Bestandteile getrennt und direkt weiterverarbeitet.

Wenn auch Sie Patienten wie Melina helfen wollen – dann kommen Sie bei uns vorbei – beim DRK-Blutspendedienst in Dresden – auf der Blasewitzer Straße.