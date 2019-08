Merkel erhält Ehrendoktorwürde der HHL

Leipzig - Merkel zu Gast in Leipzig. Auf der Graduierungsfeier der Handelshochschule in der Oper wurde die Bundeskanzlerin am Samstag mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet, aufgrund ihrer Führungspersöhnlichkeit. Die Laudatio dafür kam von der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die Merkel seit vielen Jahren kennt und als "Ausnahmepersöhnlichkeit" beschreibt.