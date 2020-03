Merkel kommt zur Woche der Brüderlichkeit

Dresden - Bei der Eröffnung im Kulturpalast am Sonntag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Buber-Rosenzweig Medaille ausgezeichnet. Seit 1952 begehen die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit im März die Woche der Brüderlichkeit. Nicht nur im März, sondern das ganz Jahr über finden in Dresden Veranstaltungen zum Thema „Tu deinen Mund auf für die Anderen“ statt. Städtische, kirchliche und gesellschaftliche Akteure haben dazu über 60 Veranstaltungen geplant.

Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Theater und Vorträge zeigen, wie lebendig und vielfältig Dialog sein kann. „Mit diesem Jahresprogramm wollen wir das Anliegen der Woche der Brüderlichkeit in die Stadtgesellschaft hineintragen“, sagt Oberbürgermeister Dirk Hilbert. „Das Jahresmotto ist für mich ein klares Bekenntnis zu Zivilcourage und einer Kultur des friedlichen und respektvollen Miteinanders, unabhängig von Glauben oder Herkunft. Dafür müssen wir immer wieder das Gespräch suchen, und in unserem Programm gibt es dafür ganz wunderbare Möglichkeiten.“

Die Veranstaltungsreihe startet am Sonntag, 26. Januar mit einem Konzert von Maria Farantouri & Assaf Kacholi aus Tel Aviv im Kleinen Haus. Im November geht sie in der Martin-Luther-Kirche in der Dresdner Neustadt mit einem Konzert zu Ende. Dabei bringen der Dresdner Bachchor, das Cuarteto Rotterdam, die Sinfonietta Dresden und Solisten die „Misa a Buenos Aires“ und den „Tango Gloria“ von Martín Palmeris zu Gehör und lassen europäische Musiktradition auf argentinischen Tango treffen.

Über Veranstaltungen und die Hintergründe der Woche der Brüderlichkeit informiert die Website www.wdb-dresden.de.