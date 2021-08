Merkel und Steinmeier bei Trauerakt für „König Kurt“ in Dresden erwartet

Dresden - Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier will am Trauerstaatsakt für Sachsens verstorbenen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf (†91) teilnehmen. In der Frauenkirche soll am kommenden Freitag laut der Bild-Zeitung auch Angela Merkel "König Kurt" die letzte Ehre erweisen.