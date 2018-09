Merlins Wunderland wird 20

Dresden - Seit 20 Jahren gibt es Merlins Wunderland in Cotta. Das Restaurant-Theater ist der Pionier der Dinnershows in Dresden. Seit September 1998 werden hier Dinner, Show und Tanz verknüpft. Der 20. Geburtstag soll im September und Oktober gefeiert werden. Neben insgesamt drei Shows im September, gibt es am 12. Oktober die Premiere von der galaktischen Dinnershow "Sternstunden der Menschheit".