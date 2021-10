Chemnitz- Am ersten Novemberwochenende verwandelt sich die Messe Chemnitz in eine Reithalle der Extraklasse. Bereits zum 8 Mal findet in Chemnitz der Große Preis von Sachsen statt. Nachdem das Event 2020 pausieren musste, können sich die Besucher dieses Jahr wieder vom exklusiven Flair des Reitsportevents verzaubern lassen. Wir waren für Sie vor Ort und haben die wichtigsten Details im Talk mit Matthias Krauß, Mitveranstalter des Großen Preises von Sachsen, für Sie zusammengefasst.