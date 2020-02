Messe für Freizeitskipper

Noch bis Sonntag findet auf dem Messegelände die Wassersportmesse "Beach and Boat" statt. Dort werden die neusten Trends rund um Boote, Wassertourismus und -sport präsentiert. Während sich die Ausstellung in Halle 4 eher auf Information und Beratung konzentriert, wird es in Halle 2 sportlich. Hier gibt es Vorführungen und Mitmachangebote. Ein besonderes Highlight ist das Tauchbecken, indem Schnuppertauchkurse stattfinden. Außerdem gibt es einen Riesenpool auf dem sich Wassersportfreunde ausprobieren können. Auf diesem wird dieses Jahr der erste Indoor-Stand-up-Paddel-Pokal ausgetragen. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Dazu wird es verschiedene Thementage und Vorträge geben.