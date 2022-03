Messe KarriereStart ab Freitag in der Messe Dresden

Sachsens größte Bildungs-, Job- und Gründermesse geht, nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr, in die 23. Runde. Von Freitag, dem 11. März, bis Sonntag, dem 13. März, wird die KarriereStart in der Messe Dresden stattfinden. Mehr als 450 Aussteller präsentieren sich dort und beraten die Besucher über Aus- und Weiterbildung, Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung sowie Existenzgründung und Unternehmensentwicklung. Außerdem sind zahlreiche Vorträge, Expertengespräche und Workshops geplant. Die Messe kann am Freitag und Samstag von 9 bis 17 Uhr besucht werden, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Für Besucher ab 18 Jahren gilt die 3G-Regel, Tickets müssen im Vorfeld online gekauft werden.