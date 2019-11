Messe Spielraum steht in den Startlöchern

Digitale und analoge Spielewelt

Für alle Gamer hält das Spiele-Event „Games for Families“ in der Halle 3 von Spielekonsolen bis hin zu neu entwickeltem Zubehör viel Entdeckenswertes bereit. Die Auswahl digitaler und analoger Spiele für die ganze Familie kommt ohne exzessive Gewaltdarstellungen aus. Märklin bringt mit der Serie „my world“ Eisenbahnspaß für Kids ab 3 Jahren auf die Spielraum. Die kindgerechten Modelle sind dabei nicht einfach nur Spielzeugzüge, sondern kommen in verkürztem Maßstab ihren Originalvorbildern sehr nahe.

Gesellschafts- und Brettspiele testen

Auf der großen Familienspielfläche von Spielkonzept4u können die Messebesucher nach Herzenslust Gesellschaftsspiele ausprobieren. Mit dabei sind über 500 Brett- und Familienspiele von allen großen Verlagen. Auch die Spiele des Jahres fehlen nicht. Viele brandneue Spiele können getestet werden, aber natürlich sind auch die Klassiker dabei - wie Catan und Carcassonne, Mensch ärgere dich nicht & Co. Ein Großteil der vorgestellten Spiele kann am Nachbarstand käuflich erworben werden. „Lebendige Spieleanleitungen“ erklären den Besuchern auf Wunsch jedes Spiel, helfen bei der Spielauswahl und beraten rund um alle Spielethemen. Darüber hinaus laden Großversionen bekannter Spiele zum Mitmachen ein.

Prävention - Sicherer spielraum für Kids

„Vorsorgen ist besser als Heilen“ - ein wichtiger Grundsatz und ein besonderes Leitmotiv, um den Bewegungsradius von Kindern nachhaltig positiv und sicher zu gestalten. Aus der Perspektive von Kindern wird der Fokus auf Themen wie „Erste Hilfe für Kids“, „Brandschutzerziehung“, „Cybermobbing“ und „sicherer Schulweg“ gelenkt. Bei letzterem geht es bei Fahrerimpuls um die unterschätzte Gefahr des toten Winkels. In Theorie und Praxis wird der tote Winkel kennengelernt. Dafür stehen zwei LKWs und echte Brummi-Fahrer bereit.

Action- und Tobeparadies

Wer noch nicht genug von Action hat, kann sich in Halle 1 im großen Action- und Tobeparadies mit vielen Hüpfburgen sowie auf den Teststrecken für Scooter, Long- und Skateboards oder Inline-Skates verausgaben. Zusammen mit der Skate-Schule Dresden gibt es während der Messe verschiedene Workshops, in denen die Kids auf zwei, vier oder acht Rollen das Cruisen lernen. Für Zeitenjäger haben die Carrera-Rennbahn und der Drohnen- und RC-Rennparcours jede Menge Nervenkitzel zu bieten. Wer mag, steigt ins virtuelle Cockpit von ferngesteuerten Autos & Drohnen und erlebt mit einer VR-Brille spektakuläre Fahr- und Flugmanöver so, als würde man selbst im Cockpit sitzen.

Kinderlesewelt

In der Kinderlesewelt geht es auch in diesem Jahr bunt und spannend zu. Unter magischen Bäumen und verzauberten Riesenblumen warten neue Kinderbuchhelden mit spannenden Geschichten und lustigen Abenteuern auf gespannte Zuhörer in zwei Vorlesenestern. Nicht nur für die Kleinsten und Leseanfänger, sondern auch für alle Leseratten im Teenageralter gibt es etwas Tolles auf die Ohren. TV-Star und Entertainer Tom Lehel erzählt mit „Du Doof - Mobbing stoppen! Kinder stärken!“ seine Geschichte. Die Kreativwelt mit Bastelangeboten ergänzt das Messeportfolio.

Pfiffikus-ForscherArena

Kleine und große Forscher können mit spannenden Experimenten die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik entdecken. Mit der TURAG der TU Dresden taucht man in die Welt der Robotik ein. In Workshops werden Lego Mindstorms zusammengebaut und programmiert. Im Anschluss können die elektronischen Freunde sofort auf der Teststrecke ausprobiert werden. Im Open Space gibt es die Möglichkeit, alles über Robotertechnik zu erfahren, kleine Shows anzuschauen und auszuprobieren. Farbe erleben, entdecken und verstehen heißt es im LernLaborFarbe. Mit Farbkreiseln, dem Herstellen von Künstlerfarben und Experimenten rund um Fluoreszenz wird der Spur von Licht und Farbe im alltäglichen Leben nachgegangen. Eigene Badebomben können hergestellt werden und alle zwei Stunden gibt es eine Experimentalshow zu bestaunen, um die bunte Welt der Chemie zu erleben. Das DLR School Lab und seine Astronauten warten darauf, künftige Weltraumbesucher auf eine spannende Reise der Erforschungsgeschichte des Mondes mitzunehmen. Mathematik spielerisch erleben und zum Anfassen erfahrbar machen – das ist das Ziel des Erlebnislandes Mathematik. Das Zahlenreich steht den ganzen Tag zur Verfügung. Neu vertreten ist die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen. Kinder können am Messestand selbst mit Porzellan arbeiten und erhalten einen kleinen Einblick in die geheimnisvolle „Führung der Sinne“. Am Veranstaltungssamstag beantworten zwei Schülerinnen alle Fragen rund um die Ausbildung in der Porzellan-Manufaktur.

Familienfreundliche Messe

Familien erhalten die Spielraum-Sorgenfrei-Garantie für einen entspannten Messe-Besuch. Keine Angst, wenn der Sprössling aus den Augen verloren geht. Wer die Kinderarmbänder – beschriftet mit der entsprechenden Telefonnummer – nutzt, kann informiert werden, wo der Junior sich aufhält. Die Armbänder sind kostenfrei an mehreren ausgeschilderten Punkten erhältlich. Im Erlweinsaal befindet sich für die Kleinsten die Wickel- und Still-Ecke. Hier können abseits vom Messetrubel auch die jüngsten Familienmitglieder mit Unterstützung von dm-Drogerie Markt versorgt werden. Im Messebistro nebenan besteht die Möglichkeit, Gläschen kostenfrei zu erwärmen und gemeinsam mit der Familie zu essen.