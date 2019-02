Messedoppel lockt tausende Besucher

Fernöstliche Klänge und Tänze am Samstag zur Eröffnung der Haus-Garten-Freizeit auf dem Leipziger Messe Gelände. Rund 1100 Aussteller präsentieren sich zur 29. Auflage der Messe noch bis zum 03. März den Besuchern.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Gestaltungstrends für das eigene Heim und Hof und eine breite Auswahl an Freizeittipps. Als Gastland ist in diesem Jahr Vietnam unterwegs, dass durch den Auftritt die asiatische Kultur den Leipzigern und Gästen näher bringen will, wie Messe-Chef Martin Buhl-Wagner erklärt.