Tötungsdelikt in Dresdner Innenstadt

Dresden- Auf offener Straße kam es am Sonntagabend in der Dresdner Innenstadt zu einem Mord.

Am Montagmorgen teilte die Polizei mit, dass es am Sonntagabend an der Kreuzung von Schloßstraße und Rosmaringasse zu einem Tötungsdelikt kam. Demnach sollen zwei Männer im Alter von 53 und 55 Jahren von einer unbekannten Person angegriffen worden sein.

Die beiden Männer wurden von Zeugen auf der Schloßstraße gefunden und alarmierten den Rettungsdienst, der sie sofort in Krankenhäuser brachte. Dort verstarb der 55-Jährige wenig später.

Die Polizei sperrte gegen 21:30 Uhr den Bereich um den Tatort ab und stellten verschiedene Beweise sicher. Darunter befand sich auch ein großes Küchenmesser, welches mutmaßlich als Tatwaffe gelten könnte.