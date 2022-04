Metallindustrie warnt vor Gas-Embargo

Sachsen- Es bringe nichts, sich in Europa wirtschaftlich ins Abseits zu stellen, sagte die IG-Metall Bezirksleiterin für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Birgit Dietze, am Montag. «Wenn die Gaslieferungen gedrosselt oder gestoppt werden, werde die Industrie in Deutschland nach und nach zum Erliegen kommen.» Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wird in Europa darüber diskutiert, Energie-Lieferungen aus Russland zu stoppen. Der Eisenhüttenstadter Betriebsratsvorsitzende des Stahlprodukten ArcelorMittal, Dirk Vogeler, sagte: «Es wäre für uns eine Katastrophe.» Ohne Erdgas stünde die Stahlproduktion vor großen Problemen.