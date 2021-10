Metro-Streik in Dresden Mickten

Das Tarifniveau des sächsischen Großhandels sei deutlich niedriger als in anderen Bundesländern, so ver.di Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago. Bundesweit gäbe es schon Tarifabschlüsse im Groß- und Außenhandel, jetzt sollen die Abstände zu Sachsen kleiner werden. Auch Beschäftige in Leipzig, Borna und Chemnitz-Röhrsdorf haben bereits Streiks durchgeführt. Diese sollen bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 05. November weitergehen.