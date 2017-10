Michael Kretschmer soll Sachsen-Chef werden

Dresden – Michael Kretschmer ist 42 Jahre alt, Vater von zwei Söhnen und kommt aus Görlitz – Wenn es nach Stanislaw Tillich geht, soll er neuer Ministerpräsident Sachsens werden. Im Video könnt ihr euch ein Bild von dem Politiker machen.

Vorm Bundestagswahlkampf haben wir mit dem Generalsekretär über die Positionen der Sächsischen Union gesprochen. Sein Direktmandat in Görlitz verlor Michael Kretschmer überraschend im September an einen AfD-Politiker. Seither war klar, dass er nicht mehr dem Bundestag angehören wird. Direkt nach der Wahl stand ihm die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

Geht es nach dem CDU-Präsidium soll er am 9. Dezember beim Landesparteitag in Löbau zum Vorsitzenden der Sächsischen Union gewählt werden.