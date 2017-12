Michael Kretschmer stellt politische Leitlinien vor

Chemnitz – Zum „4. Chemnitzer Salon“ der „Freien Presse“ hat sich der designierte sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer am Donnerstagabend in Chemnitz vorgestellt.

Am 13. Dezember soll der Generalsekretär der CDU Sachsens dem bisherigen Amtsinhaber Stanislaw Tillich nachfolgen. Im Museum am Theaterplatz stellte sich Kretschmer den Fragen von „Freie Presse“-Chefredakteur Torsten Kleditzsch und äußerste sich unter anderem zu den Themen innere Sicherheit, Bildung und Wirtschaftspolitik.

In der Asylfrage sprach sich der 42-Jährige dafür aus, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit begrenztem Schutz dauerhaft auszusetzen. Außerdem sollten Rückführungen von Migranten in sogenannte „sichere Herkunftsländer“ beschleunigt werden.

In der Bildungspolitik will Kretschmer zusammen mit dem neuen Kultusminister Frank Haubitz neue Wege gehen. Um den Lehrermangel zu bekämpfen, müsse der Freistaat den Pädagogen bessere Bedingungen bieten. Dabei stehen sowohl eine Erhöhung des Tariflohns als auch eine Verbeamtung der sächsischen Lehrer zur Debatte. Kretschmer deutete damit eine Abkehr vom rigorosen Sparkurs der vergangenen Jahre in Sachsen an, denn Investitionen seien auch in anderen Bereichen notwendig.

Das komplette Gespräch des „Chemnitzer Salons“ mit Michael Kretschmer sehen Sie am Samstag, dem 2. Dezember ab 19 Uhr bei Chemnitz Fernsehen.