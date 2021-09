Michael Kretschmer unterstützt „Stadtradeln“

Chemnitz- Auf dem Rad durch Chemnitz – dieser Aufgabe stellt sich am Mittwoch auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Um bei einem gemeinsamen Termin mit dem Bundestagsabgeordneten und Direktkandidaten der CDU Frank Heinrich, zu verschiedenen Programmpunkten zu gelangen, will Kretschmer die Strecke durch Chemnitz mit dem Rad erreichen und an so der Aktion Stadtradeln teilnehmen. Wie Frank Heinrich mitteilte, wolle der Ministerpräsident so bewusst ein Zeichen für aktiven Umweltschutz setzen. Bei dem 21-tägigen Wettbewerb, mit dem ein Anreiz geschaffen werden soll, mehr Menschen aufs Rad zu bringen, sollen Kilometer gesammelt werden, um die Fahrradinfrastruktur zu fördern. Chemnitz nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal am „Stadtradeln“ teil.