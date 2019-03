Das Geheimnis ist die „M Chef“ Technologie: Der MIELE Dialoggarer tritt – wie es der Name andeutet – mit den Lebensmitteln in einen Dialog. Das Gerät reagiert nämlich mittels elektromagnetischer Wellen individuell auf ihre Beschaffenheit. Die Wellen erzeugen Wärme und setzen so den Garprozess in Gang. Hochleistungssensoren ermitteln, wie viel Wärme das Lebensmittel bereits aufgenommen hat. Die Frequenzen der Wellen werden während des Garprozesses kontinuierlich angepasst. Heraus kommen gleichmäßige Garergebnisse, die ihresgleichen suchen: Fleisch bleibt saftiger, Fisch und Gemüse behalten ihre feine Struktur und Teig geht besser auf. Und das sogar 70 % schneller als bei herkömmlichen Kochgeräten.