Mietskandal – Für diese Dresdner wird der Toilettengang zur Qual

Noch bis zum Sommer sollen die Bauarbeiten in dem Haus an der Blasewitzer Straße andauern. Für die Bewohner ist das Ende also noch in weiter Ferne. "Dass die Mieter sich trotz der Umstände wohlfühlen, ist uns sehr wichtig. Die sanitären Wasch- und WC-Anlagen werden regelmäßig auf Ordnung und Sauberkeit überprüft. Der Reinigungsturnus wird ab sofort auf 3 x wöchentlich erhöht", erläutert die Vonovia in der DRESDEN FERNSEHEN-Anfrage.