Mike Singer kommt nach Bad Elster

Schon am Samstag, den 5. Juni wird die Open-Air-Saison im NaturTheater Bad Elster durch den diesjährigen DSDS-Juror Mike Singer eröffnet. Der gerade mal 21-Jährige verzeichnete unter anderem bereits drei ausverkaufte Headliner-Tourneen, drei #1-Alben sowie den "MTV European Music Award" als "Best German Act“. Sein neustes Album "Paranoid!?“ präsentiert er am Samstag in Bad Elster.