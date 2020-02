„Milky Chance“ unterstützt Projekt der Ökolöwen

Um die Sortenvielfalt der Pflanzen in Leipzig zu erhalten, hat der Verein Ökolöwe ein neues Projekt ins Leben gerufen. Dafür gab es nun eine Auftaktveranstaltung im Stadtgarten Connewitz. Viele fleißige Pflanzenfreunde verpackten über 1.000 Samen aus der Region. In alte Zeitungen verpackt, wurden die verschiedensten Pflanzen aus sogenannten samenfesten Saatgut. Diese seien wiederverwendbar. Im Handel ist meist Hybridsaatgut verfügbar. Diese enthalten einen Kopierschutz, der dafür sorgt, dass man die Samen nicht ernten und im nächsten Jahr wieder einpflanzen kann. Also das, was in der Natur Jahrtausende Jahre funktioniert hat. Ein Erhalt dieser Sorten ist deshalb wichtig.