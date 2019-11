Milliarden-Raub im Grünen Gewölbe

Dresden - Am frühen Morgen gegen 5 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang in das Grüne Gewölben in Dresden ein und erbeuteten Schmuck und Diamanten im Wert von mehreren Millionen Euro. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei untersucht den Tatort. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich für den frühen Nachmittag angekündigt. Weitere Informationen zur Tat folgen im Laufe des Tages hier.

Zum Raub im Grünen Gewölbe wollen im Laufe des Tages Kunstministerium und Polizei offiziell informieren. +++ Wir berichten live. +++