Mindestens 50 neue Autos mit Farbe beschmiert

Chemnitz- Erst gestern berichteten wir in unserer Sendung über den Vandalismus an 36 Chemnitzer Fahrzeugen. Mit goldener Farbe hatten Unbekannte am Wochenende wahllos Autos beschmiert. Nach dem das Thema mediale Aufmerksamkeit erlangte, war zu vermuten, dass sich die Täter aufgrund des öffentlichen Auges in Zukunft zurückhalten. In der Nacht von Montag auf Dienstag passierte es allerdings schon wieder: Mindestens 50 weitere Autos erhielten einen neuen Anstrich. Diesmal handelte es sich um graue Farbe.

Nach weiteren Gesprächen mit der Polizei Chemnitz konnten wir herausfinden, dass zu den Ortsteilen Altendorf und Grüna vom Wochendene nun auch Hutholz hinzugekommen war. Die Schmierereien beschmutzten mehrere Autos auf einer Parkfläche in der Walther-Ranft Straße. Die Zeichen waren ebenfalls willkürlich auf die Wagen gebracht. Augenzeugen, welche an den genannten Orten etwas beobachten konnten, das mit den genannten Taten im Zusammenhang steht, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Für die Chemnitzer Anwohner bleiben die Motive für diesen Vandalismus nach wie vor unverständlich. Eine Umfrage in der Innenstadt zeigte, dass das Thema einheitlich nur für Kopfschütteln sorgt.

Mit der steigenden Anzahl an beschädigten Autos, steigt auch er Gesamtschaden. Wenn da die Versicherung nicht stimmt, kann dies teuer für den Betroffenen werden. Es bleibt zu hoffen, dass den Tätern die Farbe schon ausgegangen ist, bevor weitere Ortsteile beschmutzt werden können.

Hinweise werden im Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter Telefon 0371 5263-0 entgegengenommen.