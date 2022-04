Miniaturschau «Klein-Erzgebirge» soll neuen Betreiber bekommen

Sachsen- Deutschlands ältester Miniaturpark öffnet wieder für Besucher. Am diesem Freitag startet das «Klein-Erzgebirge» in Oederan (Landkreis Mittelsachsen) in die neue Saison. Die Verantwortlichen hoffen zugleich, dass die Anlage bald durch einen neuen Betreiber Aufwind bekommt. Der Park solle Teil der kreiseigenen Mittelsächsischen Kultur gGmbH werden, sagte der Vorsitzende des Vereins «Klein-Erzgebirge», Horst Drichelt, der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben der Geschäftsführerin der Kultur GmbH, Kathrin Hillig, wird der Kreistag darüber am 11. Mai entscheiden. Der Park präsentiert rund 200 Sehenswürdigkeiten Sachsens im Kleinformat. (dpa)