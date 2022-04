Minister Schmidt zu Gesprächen in Prag

Bei dem Gespräch in Prag sollen auch Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit der tschechischen und sächsischen Denkmalpflegebehörden erörtert werden – zum Beispiel bei der Auseinandersetzung mit Bauten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Beratungen in Prag werden mit einem Besuch der Europäischen Weltraumagentur abgerundet. Die Agentur mit Sitz in der tschechischen Hauptstadt, die sich als Bindeglied zwischen Weltraumtechnologie und potenziellen Nutzern versteht, ist für das operative Management der Satellitennavigationsprogramme. Zu den Nutzern zählen auch der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen sowie viele sächsische Unternehmen.