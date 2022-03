Ministerpräsident Kretschmer: Putin hat uns getäuscht

Kretschmer hatte in der in der Vergangenheit wie seine Vorgänger einen engen Draht zu Russland gepflegt. Er betonte am Dienstag, dass es zu dem aktuellen Angriff keine unterschiedlichen Einschätzungen gebe. Er habe keine Probleme damit, sich von Putin zu distanzieren. Angesprochen auf die Frage, ob er sich aktuell mit dem russischen Präsidenten treffen würde, sagte Kretschmer: «Ich möchte mich mit so jemandem, der so was macht, nicht an einen Tisch setzen. Ich wüsste nicht, was ich mit ihm besprechen sollte.» Die sächsischen Bemühungen in den vergangenen Jahren um die russische Administration seien jedoch richtig gewesen. (dpa)