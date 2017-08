Mission New York: Das Lauftraining

Mit der REWE CHALLENGE stellen sich 13 Lauf-Begeisterte einer der größten Herausforderungen ihres Lebens - dem New York City Marathon. 13 REWE Märkte aus Dresden sponsern den Kandidaten die Reise zum Big Apple und machen sie fit für die Zielgerade des weltweit größten Marathonlaufs. Jeder Läufer geht für einen der 13 Märkte an den Start! DRESDEN FERNSEHEN begleitet in der Sendung MISSION NEW YORK die Läufer auf ihrem Weg von Dresden nach New York.

In der Spezial-Ausgabe von MISSION NEW YORK haben wir das Lauftraining mit der Laufszene Sachsen begleitet. Mehr im Video: