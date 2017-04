Mission New York: Fit mit Hanf-Protein!

Mit der REWE CHALLENGE stellen sich 13 Lauf-Begeisterte einer der größten Herausforderungen ihres Lebens - dem New York City Marathon. 13 REWE Märkte aus Dresden sponsern den Kandidaten die Reise zum Big Apple und machen sie fit für die Zielgerade des weltweit größten Marathonlaufs. Jeder Läufer geht für einen der 13 Märkte an den Start!

DRESDEN FERNSEHEN begleitet in der Sendung MISSION NEW YORK die Läufer auf ihrem Weg von Dresden nach New York. Moderatorin Sophia Matthes stellt euch in der aktuellen Folge Kandidaten Marcel Gehmlich vor. Er tritt für den REWE MARKT Michael Günther in der Löbtau Passage an. In jeder Sendung mit dabei ist die Dresdner Personal-Trainerin Grit Büchner. Sie gibt den Kandidaten Ernährungs- und Fitnesstipps. Für den Fitness-Trainer Marcel bereitet Grit einen leckeren Hanfprotein-Smoothie zu.