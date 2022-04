Mit Akkus beladener Lkw fängt auf A4 bei Bautzen Feuer

Als der Fahrer den Brand bemerkte, versuchte der 52-Jährige diesen am Samstag gemeinsam mit zwei weiteren Lkw-Fahrern zu löschen. Das gelang den mutigen Fahrern auch und so konnten sie mit Feuerlöschern verhindern, dass, dass der mit insgesamt 24 Tonnen Lithium-Ionen-Akkus beladene Lastwagen ausbrennt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei den Löscharbeiten wurde der 52-Jährige leicht verletzt.

Vermutlich wegen eines technischen Defekts habe sich der Reifen des Lkw zuvor entzündet. Wegen der Bergungsarbeiten war die rechte Fahrspur der Autobahn für 3,5 Stunden gesperrt. Es bildete sich ein etwa drei Kilometer langer Stau in Richtung Dresden. Der entstandene Sachschaden am Lkw und dem Standstreifen beläuft sich auf etwa 5500 Euro. Ob die Ladung des Lkws beschädigt wurde, war zunächst unklar. (dpa/sn)