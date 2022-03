Mit Autos beladener Laster brennt auf der Washingtonstraße in Dresden

Gegen 20:30 Uhr ging der Auto-Laster mitten auf der Straße in Flammen auf. Mehrere Autos wurden ebenfalls vom Feuer erfasst. Ein Großaufgebot der Dresdner Feuerwehr war sofort vor Ort, um mit Hilfe von Löschschaum den Brand in den Griff zu bekommen. Nach Reporterinformationen bildete sich eine große Rauchwolke, die zeitweise bis in die Dresdner Neustadt zu sehen gewesen sein soll. „Im Bereich kommt es zu erheblichen Einschränkungen.", twittert die Feuerwehr Dresden am Abend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Zur Stunde laufen noch die weiteren Löscharbeiten. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

SACHSEN FERNSEHEN bleibt dran.