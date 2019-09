Mit dem Aktionstag „Leipzig drückt“ Leben retten

Was hier auf den ersten Blick wie ein gefährlicher und ernster Einsatz der Rettungskräfte scheint, war lediglich eine gemeinsame Vorführung der Branddirektion, des Herzenzentrums und des Universitätsklinikums Leipzig.

Anlässlich des Aktionstags "Leipzig drückt" gaben sie zusammen den Besuchern Tipps, wie man eine Herz-Lungen-Massage an einem Menschen richtig durchführt.

Dabei konnte am Donnerstag den ganzen Tag fleißig an den Puppen geübt werden. Hierbei handelte es sich nicht nur um erwachsene Dummys, auch an Kinder -und Babypuppen konnte die Herzdruckmassage trainiert werden.