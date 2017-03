Leipzig – Bei Temperaturen bis zu 24 Grad freuen sich die Leipziger auf Bootstouren durch die städtischen Gewässer bis raus zum See. Ein beliebter Startpunkt ist da auch der Stadthafen Leipzig, der am 01. April in die neue und damit bereits vierte Saison startet. Pünktlich dazu haben die Geschäftsführer, ua. Olympia-Kanute Jan Benzien, einige Neuerungen vorbereitet. Alle Infos gibt es wie immer im Videobeitrag.