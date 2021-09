In unserer Unterkunft „Zum Alten Backhaus“ in Burg wachen wir mit Brötchenduft in der Nase auf. Frisch gestärkt nach dem Frühstück stechen wir mit Anett und ihrem entzückenden Holzkahn – einem der letzten im Spreewald – in die Fließe. Die junge Kahnfährfrau erzählt uns spannende Spreewald-Sagen und bringt uns zum Museumsdorf Lehde, wo alles noch so ist wie vor 100 Jahren. Wir Großen könnten dort Doreen ewig zuhören, wie sie in ihrer Original-Tracht spannende Geschichten über die Traditionen der Sorben und Wenden erzählt. Überwältigt von den vielen Eindrücken lassen wir den Tag in unserem Ferienhaus ausklingen. Die ganze Urlaubsgeschichte aus dem Spreewald gibt es hier.