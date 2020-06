Der Aktionsablauf im Überblick:

Phase 1: kostenfrei registrieren!

Die Teilnahme an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ ist für Sie komplett kostenlos. Nachdem Sie sich einmal registriert haben, finden Sie Ihren „Aktionskalender“ auf der Teilnehmerseite im Loginbereich. Hier können Sie Ihre Aktionstage und behalten Ihre Leistungen so immer im Blick.

Es gibt auch die Möglichkeit virtuelle Teams zu bilden. So können Sie mit Ihren Kollegen, den Nachbarn oder dem Partner aktiv für Ihre Gesundheit radeln.