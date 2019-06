Dresden - Von Freitag bis Sonntag wird in Dresdens Szeneviertel wieder das etwas andere Stadtteilfest gefeiert. Zur Bunten Republik Neustadt bieten die Dresdner Verkehrsbetriebe zusätzliche Fahrten neben dem normalen Linienverkehr an. Zum zweiten Mal wird die BRN mit dem Inselkonzept organisiert. Mehr Individualität, weniger Bierwagen ist das Ziel. In sieben Inseln erarbeiten die Verantwortlichen ein Konzept für einen Straßenabschnitt.