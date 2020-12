Mit dieser Maske verdecken sie kein Lächeln

Dresden - Für die Veranstaltungsbranche ist 2020 ein herausforderndes Jahr. In ganz Deutschland werden bis mindestens Endes des Jahres Konzerte abgesagt, Theater nicht bespielt und auch beliebte Formate wie Dinnershows werden in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Die Mafia-Mia-Fans in Dresden müssen dieses Jahr zwar auf ihre Jubiläumsshow verzichten, auf den Hauptgang der Dinnershow, die Ente jedoch nicht.