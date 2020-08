Mit ENSO Energie erleben. Station 1: Rabenauer Grund

Mit uns unterwegs auf dem Enso Energie-Erlebnispfad. Unsere Reise über den 40 Kilometer langen Rundweg startet am Wasserkraftwerk Rabenauer Grund. In dem Erlebnisbereich an der Roten Weißeritz können Besucher nicht nur historische Wasserkrafttechnik zum Anfassen erleben, sondern ein interaktives Exponat ausprobieren, welches das Funktionsprinzip verschiedener Wasserkraftturbinen darstellt.

Ihr Reporter Oliver Volk schaut sich vor laufender Kamera für Sie um.