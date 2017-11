Hohenstein-Ernstthal – Am Dienstagabend konnte nach einem Hinweis ein mit mehren Haftbefehlen gesuchter Mann festgenommen werden.

Der 30-Jährige, welcher sich in einer Wohnung in der Schützenstraße aufhielt, wurde noch vor Mitternacht in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Hier wird er einige Jahre bleiben.