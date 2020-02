Starke Muskeln und ein starker Wille sind wichtig fürs Abnehmen, dabei ist sportliche Betätigung genauso bedeutsam wie eine bewusste gesunde Ernährung.

Aktuelle Studie aus den USA

Zweimal pro Woche Muskeltraining ergänzt 150 Minuten sonstige körperliche Aktivitäten, so eine aktuelle Studie an 1,7 Millionen Menschen in den USA.

Evolution als heutiges Problem

Der frühere Überlebensvorteil Energie für Wochen oder Monate anlagern und speichern zu können, führt bei dem heutigen Überangebot von Nahrungsmitteln zu ständig vollen Speichern. Da wir auch unsere Muskelmasse zurückfahren können, wenn wir sie nicht brauchen, entsteht der Effekt "volle Energiespeicher, niedriger Energieverbrauch".

Hochintensives Muskeltraining ist dreimal so effektiv wie Joggen

Wenn man sein Gewicht reduzieren möchte, sollte man das Muskeltraining mit integrieren, um einen langfristigen Erfolg zu sichern.

Weitere Tipps und Tricks für Ihr Wunschgewicht hat unser Gesundheitsexperte Dr. med. Frank Horlbeck im Gesundheitstipp der Woche für Sie.

UNSER GESUNDHEITSTIPP FOLGE 23: