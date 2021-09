Am zweiten Tag geht es ins Museum Barberini am Alten Markt. Für uns gibt es in der App des Museums Barberini eine spezielle Tour für Kinder. In der Ausstellung sind besonders viele Gemälde vom Maler Claude Monet zu sehen. Sehr gerne hat der offensichtlich Seerosen gemalt. Nach unserem Museumsbesuch und auf dem Weg nach Draußen ist bereits klar, dass wir jetzt schon das nächste Oma-Opa-Wochenende verabreden werden. Das haben Victoria und Willy mit ihren Großeltern sonst noch in Potsdam erlebt.