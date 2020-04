Vollgas am Herd! In der MITKOCH-SHOW von SACHSEN FERNSEHEN haben sich diesmal die Juroren eine Schlacht am Herd geliefert. Küchenzentrum Dresden-Chef Dirk Hähnchen und Rewe-Markt-Inhaber Stefan Köckeritz mussten zum Motto "Dessert" antreten. In der Spezial-Ausgabe haben dann am Ende Gourmetkoch Gerd Kastenmeier sowie Gast-Juror Stefan Rust, Chef vom Lexus Forum Dresden, die kulinarische Bewertung abgeben.