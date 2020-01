Mitkoch-Show +++ Das große Staffel-Finale +++

Hintergund-Infos zur Mitkoch-Show

In der Mitkoch-Show treten zwei Hobby-Köche im Küchenzentrum Dresden gegeneinander an. Die Kandidaten müssen in 40 Minuten ein Gericht zum vorgegebenen Koch-Motto zubereiten - die Zutaten dazu dürfen sie selbst im Rewe Köckeritz-Markt einkaufen. Und auch dabei ist Tempo gefragt: Was nach 5 Minuten nicht im Einkaufskorb liegt, kommt auch nicht auf den Teller! Von der Jury wird neben Geschmack auch die Technik, Sauberkeit und Kreativität bewertet.

In jeder Folge werden die Gerichte der Kandidaten natürlich auch belohnt:

Preis: Kitchen Aid Zauberstab vom Küchenzentrum Dresden & 100 €-Einkaufsgutschein für die REWE-Köckeritz-Märkte Preis: Ein Restaurantbesuch für zwei Personen im Fischrestaurant Kastenmeiers

Außerdem treten die besten zwei Hobby-Köche in einem Finale im Dezember gegeneinander an. Somit hat jeder Kandidat die Chance auf folgende Preise:

Preis: Küchengerät im Wert von 2.000 € aus dem Küchenzentrum Dresden Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 1.000 € für die REWE-Köckeritz-Märkte

Anmelden können sich Hobbyköche jederzeit unter:

www.dresden-fernsehen.de/mitkochshow

Sendezeiten Mitkoch-Show bei DRESDEN FERNSEHEN:

Montag 19.30 Uhr | Dienstag & Freitag 23 Uhr | Mittwoch 21.30 Uhr | Donnerstag 18.30 Uhr