MITKOCH-SHOW: Diesmal das Duell ohne Regeln!

Unter dem Motto „Schlag den Gerd“ hat SACHSEN FERNSEHEN im Oktober 2021 ein neues Konzept der Mitkoch-Show mit Gourmet-Koch Gerd Kastenmeier gestartet. In insgesamt zehn Folgen treten Prominente aus Sachsen gegen Profi-Koch Gerd Kastenmeier an. Sie kochen ein Gericht, das sie vorher wählen und zu Hause ausprobieren können. Den Anfang machen der Fußballer Benny Kirsten und die Country-Sängerin Linda Feller. Das gleiche Gericht muss auch Profi-Koch Gerd Kastenmeier zubereiten. Allerdings erfährt er erst zwei Stunden vor dem Duell beim Einkauf in den REWE-Märkten Köckeritz, welches Gericht der prominente Gast kochen will. Dann muss Gerd Kastenmeier in Windeseile überlegen, was er dafür benötigt. Die Zutatenliste des Gastes bleibt für ihn geheim. Dagegen haben die prominenten Gäste alle Zeit der Welt, zu Hause an ihrem Gericht zu feilen, zur Probe zu kochen oder regelrecht zu trainieren. Einzige Bedingung: nach 40 Minuten muss alles fertig sein. „Ein Gericht zu kochen ohne Zutatenliste ist eine klasse Herausforderung“, sagt Gerd Kastenmeier. „Wer beim Kuchenbasar schon mal zig Sorten Apfelkuchen probiert hat, ahnt vielleicht die vielen Möglichkeiten, die man auch beim Kochen hat. Das wird spannend!“