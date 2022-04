Ran an die Buletten: Influencerin Lyn trifft auf Profikoch Gerd

Unter dem Motto „Schlag den Gerd“ hat SACHSEN FERNSEHEN im Oktober 2021 ein neues Konzept der Mitkoch-Show mit Gourmet-Koch Gerd Kastenmeier gestartet. In insgesamt zehn Folgen treten Prominente aus Sachsen gegen Profi-Koch Gerd Kastenmeier an. Sie kochen ein Gericht, das sie vorher wählen und zu Hause ausprobieren können. Den Anfang machen der Fußballer Benny Kirsten und die Country-Sängerin Linda Feller. Das gleiche Gericht muss auch Profi-Koch Gerd Kastenmeier zubereiten. Allerdings erfährt er erst zwei Stunden vor dem Duell beim Einkauf in den REWE-Märkten Köckeritz, welches Gericht der prominente Gast kochen will. Dann muss Gerd Kastenmeier in Windeseile überlegen, was er dafür benötigt.