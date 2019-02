In der neuen MITKOCH-SHOW heißt es diesmal für die zwei Juroren Dirk Hähnchen und Stefan Köckeritz ran an den Herd. In der Jury-Spezial-Ausgabe wird zum Motto "Kindheitserinnerungen" gekocht. REWE KÖCKERITZ-Chef Stefan verbindet das mit Königsberger Klöpsen und Dirk, Inhaber Küchenzentrum Dresden, bringt ein Kalbsfilet als Hauptgang auf den Tisch.

In der Jury sitzen in der Spezial-Ausgabe neben dem Dresdner Star-Koch Gerd Kastenmeier die Dresdner Hoteldirektoren Marten Schwass (Taschenbergpalais Kempinski) und Florian Leisentritt (Gewandhaus Dresden).