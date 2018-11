In der neuen MITKOCH-SHOW wird es sportlich am Herd! Denn in unserer Promi-Spezial-Ausgabe haben sich Fußball-Ikone Ulf Kirsten und sein Sohn Benjamin ein Koch-Duell mit Rennfahrer Steve Mizera im Küchenzentrum Dresden geliefert. Und das für den guten Zweck!